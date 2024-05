Umrl legendarni producent in režiser Roger Corman

Washington, 12. maja - V starosti 98 let je umrl legendarni režiser in producent Roger Corman, znan po produkciji nizkocenovnih filmov. Corman je dal prvo priložnost mnogim holivudskim legendam, od Jacka Nicholsona in Roberta de Nira do Martina Scorseseja in Francisa Forda Coppole, danes poročajo tuje tiskovne agencije. Leta 2009 je dobil častnega oskarja.