Na Bovškem se nadaljuje iskanje pogrešanega Nemca

Bovec, 12. maja - Na Bovškem se tretji dan nadaljuje iskalna akcija pogrešanega 44-letnega nemškega državljana Wernerja Nilsa Sebastiana. V soboto so reševalci natančno pregledovali strugo na območju Malih in Velikih korit Soče, tudi z brezpilotnim letalnikom, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.