Kanadčani uspešno krenili v obrambo naslova, ZDA derbi z Nemci

Praga/Ostrava, 11. maja - Hokejisti Kanade so uspešno krenili v obrambo naslova svetovnih prvakov v hokeju na ledu. V uvodnem nastopu v skupini A v Pragi so premagali Veliko Britanijo s 4:2. Derbi večera pa so v skupini B v Ostravi dobile ZDA, ki so premagale svetovne podprvake iz Nemčije s 6:1.