Na teku trojk v Ljubljani na 29 km zmaga ekipi Modrih dirkačev

Ljubljana, 11. maja - Na teku trojk, osrednjem rekreativnem dogodku 66. prireditve Pot ob žici, s katero se v Ljubljani spomnijo osvoboditve leta 1945, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne, so na 29 km med vsemi zmagali Modri dirkači. Grega Šetrajčič, Andrej Mikelj in Matic Modic so progo zmogli v času ure, 51 minut in sedmih sekund.