V hudourniških poplavah v Afganistanu umrlo več kot 200 ljudi

Kabul, 11. maja - V hudourniških poplavah v več afganistanskih provincah je umrlo več kot 200 ljudi, so danes sporočili iz Združenih narodov. Afganistanske oblasti, ki rešujejo prizadete in poškodovane ljudi, so razglasile izredno stanje v državi in začele z dostavo hrane in zdravil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Najbolj prizadeta je regija Baglan.