Na Obrežju znova protest proti načrtovanemu azilnemu domu

Obrežje, 11. maja - Krajani Brežic so se danes na mejnem prehodu Obrežje nova zbrali na protestnem shodu proti izpostavi azilnega doma, ki jo želi tam urediti vlada. Opozorili so, da azilni dom ne sodi v tamkajšnji prostor, in napovedali, da bodo vztrajali pri svojih zahtevah. Po oceni organizatorjev se je zbralo okoli 250 ljudi, shod pa je minil brez incidentov.