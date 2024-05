Vreme: Sončno z nekaj koprenaste in plitve kopaste oblačnosti

Ljubljana, 11. maja - Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva večinoma sončno, popoldne pa v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severa priteka razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, burja v Kvarnerju bo čez dan ponehala. V nedeljo bo dopoldne še dokaj sončno, popoldne pa bodo predvsem v hribovitem svetu nastajale krajevne plohe in kakšna nevihta.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. Tudi v nedeljo vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem.