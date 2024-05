Trumpov sin Barron ne bo delegat na republikanski nacionalni konvenciji

Miami, 11. maja - Najmlajši sin bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Barron se ne bo udeležil nacionalne konvencije republikanske stranke kot delegat Floride, so v petek sporočili iz urada nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump. Dan prej so ameriški mediji namreč objavili novico, da so floridski republikanci Barrona imenovali za enega od delegatov.