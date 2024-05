Newyorške borze končale neenotno

New York, 10. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili neenotno. Kljub neenotnemu trgovanju so borzni indeksi premagali nekatere ovire, od slabega makroekonomskega kazalnika do odločnih komentarjev člana Ameriške centralne banke Fed, ki ohranja upanje, da se bo inflacija umirila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.