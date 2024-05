Beograd, 10. maja - Košarkarji Partizana so drugi finalisti lige Aba. Polfinalno serijo proti Budućnosti so dobili z 2:1 v zmagah. Odločilno tretjo tekmo v Beogradu so dobili s 100:86 (23:21, 48:54, 73:71). V finalu regionalnega tekmovanja se bodo merili s Crveno zvezdo.