NIJZ: Uporaba konoplje prinaša pomembna tveganja za zdravje prebivalstva

Ljubljana, 10. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob pobudah o spremembi zakonske regulacije opozarja na pomembna javnozdravstvena tveganja, ki so povezana z uporabo konoplje, in sicer posebej pri mladostnikih. Uporaba konoplje zaradi splošnega prepričanja o neškodljivosti oz. celo koristnosti konopljinih pripravkov narašča, so navedli.