Podprvaki Nemci SP začeli z zmago, gostitelji Čehi slavili po kazenskih strelih

Ostrava, 10. maja - Najboljši hokejisti na svetu so danes začeli letošnje svetovno prvenstvo elitne skupine. Gosti ga Češka v Pragi in Ostravi, za uvod pa so zmage dosegli Nemci, ki so s 6:4 premagali Slovake, Švicarji so bili s 5:2 bolšji od Norvežanov, v večernih tekmah pa je Češka po kazenskih strelih premagala Finsko z 1:0, Švedi pa so Američane ugnali s 5:2.