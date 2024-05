Fajon na Sinaju začenja petdnevno bližnjevzhodno turnejo

Ljubljana, 11. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se danes v okviru petdnevne bližnjevzhodne turneje podaja na egiptovski Sinaj. V širši regiji bo do srede, v tem času pa se bo srečala z najvišjimi predstavniki Egipta, Katarja, Združenih arabskih emiratov in Savdske Arabije. Osrednja tema pogovorov bo vojna v Gazi in z njo povezane napetosti.