S praznovanjem niza jubilejev se na Golici začenja mesec narcis

Jesenice, 11. maja - S slavjem ob 40-letnici Koče na Golici in drugih jubilejev se začenja praznik narcis, ki so znova pobelile travnike med Plavškim Rovtom, Prihodi, Planino pod Golico in Javorniškim Rovtom. Letos občina ne bo organizirala avtobusnega prevoza do narcisnih poljan, je pa poskrbela za ureditev parkirišč na območju dogajanja.