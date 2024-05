Po naklepnih požigih začasno zaprli sedež UNRWA v Vzhodnem Jeruzalemu

Aman/Jeruzalem, 10. maja - Sedež Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) v Vzhodnem Jeruzalemu so začasno zaprli zaradi drugega naklepnega požiga s strani Izraelcev v zadnjem tednu, je v četrtek sporočil vodja agencije Philippe Lazzarini. Požig so med drugim obsodile palestinske oblasti, EU in Nemčija ter več arabskih držav.