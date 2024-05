Poljski kmetje protestirali proti zelenemu dogovoru

Varšava, 10. maja - Množica poljskih kmetov in sindikalistov je danes v Varšavi s sloganom Dol z zelenim dogovorom protestirala proti evropskemu načrtu za okolju prijaznejše kmetijstvo. Poljski kmetje so prepričani, da dogovor škodi gospodarstvu, pozvali pa so tudi k referendumu o tem vprašanju, poročajo tuje tiskovne agencije.