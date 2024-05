V Geoparku Idrija se začenjajo Tedni evropskih geoparkov

Idrija, 11. maja - V Geoparku Idrija se v nedeljo začenjajo letošnji Tedni evropskih geoparkov, ki v istem času potekajo skoraj stotih geoparkih Unescove Evropske mreže geoparkov. Namen dogodkov je v skupni akciji s poljudnimi in privlačnimi dogodki predstavljati in promovirati bogastvo naravne in kulturne dediščine geoparkov v lokalni in širši javnosti.