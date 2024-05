Borrell: Španija bo Palestino priznala 21. maja

Madrid, 10. maja - Visoki zunanji predstavnik EU Josep Borrell je dejal, da bo Španija Palestino priznala 21. maja. "To mi je potrdil zunanji minister Jose Manuel Albares," je dejal Borrell, ki je v preteklosti vodil špansko diplomacijo. Upa, da se bodo Španiji, Irski, Sloveniji in Malti, ki so napovedale priznanje, pridružile še druge države EU.