Vreme: Sprva jasno, čez dan nekaj plitve kopaste oblačnosti

Ljubljana, 10. maja - Na Primorskem bo pihala šibka burja, tudi v notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sončno z nekaj koprenaste in plitve kopaste oblačnosti. V notranjosti Slovenije bo pihal šibak veter vzhodne do južne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sprva še delno jasno, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, ki bodo potovale proti vzhodu. Malo hladneje bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam priteka razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, več oblačnosti bo v Alpah. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka burja. V soboto zjutraj bo večinoma jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Burja ob Jadranu bo popoldne ponehala.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.