Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 10. maja - Indeksi na evropskih borzah so v začetku današnjega trgovanja obarvani v zeleno. Borzi v Londonu in Frankfurtu sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dosegli nove rekordne vrednosti, potem ko so uradni podatki pokazali, da se je britansko gospodarstvo v prvem letošnjem četrtletju izvilo iz recesije.