Evropska pobuda za mesta objavila nov razpis za 90 milijonov evrov

Ljubljana, 11. maja - Evropska pobuda za mesta je pred kratkim objavila razpis v vrednosti 90 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih. Razpis, namenjen projektom s področja energetskega prehoda in tehnologije v mestih, je odprt do sredine oktobra, je objavilo ministrstvo za naravne vire in prostor.