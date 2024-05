Ministrstvo za pravosodje prejelo prošnjo za mnenje v zadevi Jaklič

Ljubljana, 9. maja - Na ministrstvu za pravosodje so od Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) prejeli zaprosilo za mnenje glede zakonskih določb o prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti v primeru ustavnega sodnika Klemna Jakliča in bodo zadevo preučili, so za STA pojasnili na ministrstvu. Na KPK so v sredo napovedali, da bodo za mnenje zaprosili ministrstvo.