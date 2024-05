AMZS na Vranskem razglasil najboljšega mladega voznika in voznico Slovenije

Vransko, 9. maja - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je danes v Centru varne vožnje na Vranska že osmo leto zapored razglasila najboljšega mladega voznika in voznico. To sta postala Bine Frelih in Urša Brumec. Zmagovalca bosta eno leto uživala z novo Opel Corso, udeležila se bosta tudi mednarodnega tekmovanja Best Young Driver, ki bo letos oktobra v Belgiji.