Referendumi 2024: Volivci o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 11. maja - Volivci se bodo 9. junija izrekali o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predlog za posvetovalni referendum je marca vložila koalicija tik pred sejo DZ, na kateri so predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zavrnili. Menili so namreč, da morajo o tako širokem družbenem vprašanju odločati državljani.