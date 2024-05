Ljubljana, 9. maja - Predsednik SD in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, kandidata SD na evropskih volitvah Matjaž Nemec in Lucija Karnelutti ter podpredsednik SD in predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek se bodo danes ob 15. uri na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani udeležili prireditve Škisove tržnice, so sporočili iz stranke.