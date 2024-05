Iranskega režiserja Rasulofa obsodili na večletni zapor in bičanje

Teheran, 9. maja - Priznanega iranskega filmskega ustvarjalca in zmagovalca Berlinala 2020 Mohamada Rasulofa so po navedbah njegove obrambe v Iranu obsodili na večletno zaporno kazen in bičanje. Obramba je v sredo na enem od družbenih medijev objavila, da je sodišče v Teheranu 52-letnika obsodilo na osem let zapora, od katerih jih bo moral odslužiti najmanj pet.