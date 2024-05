Vreme: Danes se bo razjasnilo

Ljubljana, 9. maja - Danes se bo postopno povsod razjasnilo. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.