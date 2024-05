Florida izenačila serijo končnice NHL, Vancouver povedel

Vancouver, 9. maja - Hokejisti Vancouver Canucks so v polfinalu končnice zahodnega dela severnoameriške lige NHL premagali Edmonton Oilers s 5:4 in po slavju na svojem ledu povedli z 1:0 v zmagah. Na vzhodnem delu so igralci Floride Panthers ugnali Boston Bruins. Na prvi tekmi so visoko klonili z 1:5, na drugi pa tekmece nadigrali s 6:1 za izenačenje v obračunu.