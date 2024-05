Za neuporabne slovenjgraške mostove predvideno preprojektiranje

Slovenj Gradec, 12. maja - V Slovenj Gradcu so v okviru dobra dva milijona evrov vrednega projekta izgradnje kolesarskih površin lani postavili tudi tri lesene mostove. A se je po izgradnji izkazalo, da so pri mostovih neprimerni naklon, drsnost in ograja. Rok za zaključek projekta je zdaj podaljšan do konca letošnjega leta, občina bo naročila preprojektiranje.