V elitnem londonskem zasebnem klubu odslej tudi ženske

London, 8. maja - Člani elitnega in enega najstarejših londonskih zasebnih klubov za gospode Garrick so v torek izglasovali, da se klubu lahko odslej pridružijo tudi ženske. Kdo vse so člani kluba, je sicer strogo varovana skrivnost, vendar pa je znano, da so med njimi predstavniki državnega vrha, pravniki, akademiki, priznani umetniki in novinarji.