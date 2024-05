Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 5.)

Ljubljana, 7. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da sta hrvaška storitvena družba Mplus in slovenska kmetijsko-živilska družba Panvita postali partnerici, z novo skupino pa želita postati vodilni v živilski industriji v jugovzhodni Evropi. Poročale so tudi o podaljšanju nadzora na slovensko-italijanski meji.