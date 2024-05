Poljska po prebegu sodnika v Belorusijo uvedla preiskavo zaradi vohunjenja

Varšava, 7. maja - Poljski tožilci so v ponedeljek sporočili, da so začeli preiskavo v zvezi z vohunjenjem, potem ko je poljski sodnik pobegnil v sosednjo Belorusijo, kjer naj bi zaprosil za azil. Poljki premier Donald Tusk je danes sporočil, da je imel sodnik, ki je bil blizu nekdanji vladajoči stranki Zakon in pravičnost, dostop do zaupnih podatkov.