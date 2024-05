Drugi mednarodni baletni festival posvečen Vaclavu Nižinskem

Ljubljana, 7. maja - V Cankarjevem domu (CD) bo sredi junija potekal drugi mednarodni festival Baletne noči. Pripravili so ga v koprodukciji s SNG Opera in balet Ljubljana, k sodelovanju so povabili tudi baletnike ter goste iz Latvije, Romunije in Hrvaške. Posvetili so ga legendarnemu koreografu in baletnemu plesalcu Vaclavu Nižinskem.