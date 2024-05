Met Gala v New Yorku ponovno poskrbel za presunljive kreacije

New York, 7. maja - V New Yorku je potekal največji modni šov Met Gala, znan kot oskarji vzhodne obale. Na dogodku, namenjenem zbiranju sredstev za Kostumografski inštitut Metropolitanskega muzeja umetnosti, so prevladovali cvetje, živali in moda prejšnjih časov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.