Sprinterji na mirnih vodah za uvod v Szegedu

Szeged, 7. maja - Madžarski Szeged bo med sredo in nedeljo v znamenju kajakaškega sprinta na mirnih vodah. V sredo in četrtek bodo tam potekale dodatne evropske olimpijske kvalifikacije, med petkom in nedeljo pa še prva tekma za svetovni pokal. Tam bo nastopila tudi številčna slovenska ekipa, je na spletni strani sporočila Kajakaška zveza Slovenije.