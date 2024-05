Vreme: Zvečer in ponoči se bo pooblačilo

Ljubljana, 6. maja - Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na severovzhodu. Na severozahodu bodo možne manjše krajevne padavine. Jugozahodnik bo postopno oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.