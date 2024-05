V Laškem policisti dvakrat v enem dnevu ustavili istega opitega voznika

Laško, 6. maja - Moški z območja Novega mesta je v Laškem fizično napadel občana, nato pa opit sedel za volan. Policisti so ga med vožnjo ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,08 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka in ga nato pridržali. Po končanem pridržanju, v času trajanja prepovedi vožnje, pa je ponovno sedel za volan.