Macron in Xi poudarila pomen sodelovanja med Evropo in Kitajsko

Pariz, 6. maja - Francoski predsednik Emmanuel Macron je kitajskega voditelja Xi Jinpinga ob začetku njegovega obiska v Franciji danes pozval, naj v luči ruske agresije na Ukrajino tesno sodeluje z Evropo in sprejme pravila svetovne trgovine. Xi pa je pred trilateralo skupaj s predsednico Evropske komisije pozval k dialogu in sodelovanju med Kitajsko in EU.