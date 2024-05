V območju evra in EU marca padec cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih

Luxembourg, 6. maja - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se v evrskih državah in v EU februarja znižale. Na mesečni ravni so šle navzdol za 0,4 oz. 0,5 odstotka, na medletni ravni pa za 7,8 oz. 7,6 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela v mesečni primerjavi 0,1-, v medletni pa 3,7-odstoten padec.