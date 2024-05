Lyles s štafeto ZDA prvi na SP na Bahamih, druga Kanada

Nassau, 6. maja - Svetovni prvak v teku na 100 m Noah Lyles je na 4x100 m osvojil zlato na svetovnem prvenstvu štafet na Bahamih, kjer v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu ni bilo slovenske udeležbe. Lyles je tekel v zadnji predaji, pred njim so nastopili še Kyree King, Courtney Lindsey in Kenneth Bednarek, v cilj so pritekli po 37,40 sekunde.