Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 6. maja - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali in tako sledili trendu, ki so ga v petek in danes začrtali vlagatelji v ZDA in Aziji. Rast spodbujajo najnovejši podatki z ameriškega trga dela, kjer se je zaposlovanje nekoliko upočasnilo. Vlagatelji upajo, da bo centralna banka kmalu začela zniževati obrestne mere.