V Mehiki identificirali trupla treh pogrešanih deskarjev

Tijuana, 6. maja - Mehiške oblasti so v nedeljo identificirale trupla treh pogrešanih deskarjev, ki jo jih v petek našli odvržene na Kalifornijskem polotoku. Avstralska brata in njun ameriški prijatelj so bili ubiti med spodletelim ropom, domneve preiskovalcev navaja španska tiskovna agencija EFE.