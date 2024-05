Antalya, 5. maja - Odbojkarice Imoco Conegliana so nove evropske prvakinje. V italijanskem finalu v Antalyi so po ogorčenem boju s 3:2 (14, -23, 19, -19, 9) premagale Allianz Volley Milano. Za Conegliano je to po letu 2021 drugi naslov evropskih prvakinj.