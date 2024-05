Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 5. maja - Danes bo večinoma sončno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v hribovitih krajih na zahodu možne posamezne plohe. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v zahodni Sloveniji. Na severozahodu bodo možne manjše krajevne padavine. Še bo pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 , najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.V sredo bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer burja.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem in Balkanom se nahaja šibko območje visokega zračnega tlaka, nad severno polovico Evrope se zadržuje več ciklonskih središč. S šibkim jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo, več oblačnosti bo občasno v sosednjih pokrajinah Italije. Predvsem v Alpah bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodnik.

Biovreme: V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. V ponedeljek se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala.