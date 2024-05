Ljubljanska borza: SBI TOP končal odstotek višje

Ljubljana, 3. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 1,06 odstotka in končal pri vrednosti 1441,43 točke. Posredniki so ustvarili za slabih 1,3 milijona evrov prometa. Največ zanimanja je bilo za delnice NLB, ki so k skupnemu prometu prispevale dobrih 800.000 evrov.