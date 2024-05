Manca Košir po navedbah FDV pomembno sooblikovala študij novinarstva

Ljubljana, 3. maja - Na pomen profesorice Mance Košir, ki je umrla v četrtek, so se danes spomnili tudi na ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je predavala do upokojitve. "Z neumorno energijo, razgledanostjo in študijsko širino je kot dolgoletna predstojnica katedre za novinarstvo pomembno sooblikovala in obogatila študij novinarstva na fakulteti," so navedli.