Veterinarski higieniki preklicali napovedano opozorilno stavko

Ljubljana, 3. maja - Veterinarski higieniki Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete v Ljubljani so preklicali napovedano opozorilno stavko, ki naj bi potekala od 6. do 11. maja. Stavko so odpovedali, ker delodajalec meni, da ne predstavljajo večine zaposlenih na fakulteti, zaradi česar naj bi s stavko delovali protipravno in nezakonito.