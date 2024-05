Fajon v nedeljo v Izrael in na Zahodni breg

Ljubljana, 3. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo v nedeljo mudila na obisku v Izraelu in na zasedenem Zahodnem bregu, kjer bo z visokimi političnimi predstavniki Izraela in Palestine razpravljala o možnostih razrešitve bližnjevzhodnega konflikta, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. To bo njen drugi obisk v Izraelu in Palestini od začetka vojne v Gazi.