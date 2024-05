V BiH status civilne žrtve vojne dobil prvi otrok, rojen po posilstvu med vojno

Sarajevo, 3. maja - V BiH so skoraj 30 let po koncu vojne v državi priznali status civilne žrtve vojne prvemu otroku, rojenemu kot posledica vojnega zločina posilstva. BiH je s tem po navedbah ministrstva ministrstva za delo in socialno politiko entitete Federacije BiH postala prva država na svetu, ki je tako rojenemu otroku priznala status civilne žrtve vojne.