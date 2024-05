Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 3. maja - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali. Vlagatelji so pozorni predvsem na objave poslovnih rezultatov večjih podjetij. V četrtek jih je razveselil predvsem tehnološki velikan Apple, ki je kljub rahlemu padcu četrtletnih prihodkov in dobička presegel napovedi analitikov.